Посол Бельгии завершил миссию в России

Глава бельгийского диппредставительства в Москве Марк Михильсен сообщил, что завершил свою миссию в России, проработав в стране в качестве посла почти четыре года.

"Вчера я и моя супруга прибыли в Бельгию. Таким образом, моя миссия в Москве, начавшаяся в сентябре 2020 года в разгар эпидемии коронавируса, подошла к концу", - говорится в обращении Михильсена, опубликованном в Telegram-канале посольства Бельгии.

Дипломат отметил, что новый посол Бельгии вступит в должность во второй половине августа, но не уточнил, кого планирует назначить Брюссель.