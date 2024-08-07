Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Киев может попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на фоне отчаянного положения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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По его словам, в настоящее время российские войска совершают все больше прорывов на линии боевого соприкосновения, темп боевых действий продолжает расти.

ВСУ ударили по еще одной подстанции у Запорожской АЭС

Также Джонсон усомнился в возможности удара в направлении ЗАЭС со стороны украинской армии. Он отметил, что «русские следят за этим» и «российская разведка в этом вопросе довольно хороша». Бывший аналитик ЦРУ считает, что «Украина сможет продержаться до конца года».

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить прорыв российских войск. По его словам, на красногвардейском направлении украинские войска теряют в день по несколько километров или целые населенные пункты.