Штаб Трампа отреагировал на решение Харрис при выборе кандидата в вице-президенты

В предвыборном штабе кандидата в президенты Дональда Трампа заявили, что возможный кандидат в вице-президенты США от Камалы Харрис Тим Уолц является «либеральным экстремистом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение штаба.

В штабе также добавили, что совместная «мечта» Харрис и Уолца станет «ночным кошмаром» для каждого гражданина США. При этом сам Уолц, по словам команды Трампа, поддерживает жителей США в больших городах, но не имеет представления о сельских жителях.

«Как и Камала Харрис, Тим Уолц - это опасный либеральный экстремист, а калифорнийская мечта Харрис-Уолца является ночным кошмаром каждого американца», — сказано в сообщении штаба.

Ранее американские СМИ сообщили, что Камала Харрис выбрала Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты.