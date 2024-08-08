Харрис отказалась сажать Трампа в тюрьму

Вице-президент США Камала Харрис, претендент на выдвижение в главы государства от Демократической партии, уклонилась от призывов к аресту бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, передает Associated Press. По информации агентства, во время предвыборного митинга в Висконсине, политик не поддержала соответствующие требования толпы.

«Подождите. Пусть этим займутся суды. Мы победим его в ноябре», — сказала Харрис, спровоцировав аплодисменты со стороны участников митинга.

Суд возобновил рассмотрение дела против Трампа

Как отмечает AP, вице-президент США попыталась сдержать скандирования фразы «посадите его [Трампа]», сделав жест рукой, чтобы осадить толпу своих сторонников. Вместо призывов к преследованию бывшего главы государства Харрис окрестила себя и своего кандидата в вице-президенты Тима Уолза «радостными воинами», заверив собравшихся в победе.

Ранее Харрис поймали на повторе одной и той же речи.