Эксперт объяснил причину массовых протестов в Бангладеш

Мария Савищева, старший лаборант-исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН:

Важно понимать, что происходящее в Бангладеш - это сугубо внутренние вопросы, а именно проблема трудоустройства студентов после окончания вузов. В июне верховный суд страны восстановил квоту в 30% для детей и внуков героев войны за независимость 1971 года. Это стало спусковым крючком для начала массовых протестов.

Изначально эта квота действовала в 1970-х годах для непосредственно участвовавших в войне. А Шейх Хасина в предыдущие сроки расширила квоту и на их детей, а в 2009 году - даже на их внуков. В совокупности, если брать все квоты, например, для выходцев из отсталых районов страны, меньшинств, женщин, людей с ограниченными возможностями, то суммарный процент резервированных мест составлял уже больше половины. Остальные распределялись по конкурсу.

Госслужба - это наиболее стабильные работодатели в стране с гарантированно обеспеченным достаточно высоким доходом. Молодые выпускники вузов всегда туда стремились.

В стране наблюдались кризисные явления, безработица, рост цен за последние два года. А уровень зарплат был ниже. Люди получали образование, платили за обучение, так как бюджетных мест нет, и надеялись, что в дальнейшем они смогут отдать долг своей семье. Это все накладывалось друг на друга, и снежный ком рос. Особенно сильно росла молодежная безработица, длительное время люди просто не могли найти работу.

Предвестником сегодняшних событий стали масштабные протесты в 2023 году. Нынешний всплеск - это индикатор максимального недовольства населения проводимой политикой.

Протесты начались не вчера, а еще в июле. Их достаточно жестко подавляли, и это вызывало дополнительное недовольство. Оно распространялось уже не просто на конкретный недостаток системы трудоустройства, но и на все правительство в целом. И после ряда комментариев Шейх Хасины, которые были восприняты в штыки, недовольство перенеслось лично на нее. Хасине поставили ультиматум - собраться за 45 минут, что она, собственно, и сделала.

У нее есть подданство британской короны, но тут вопрос, пойдет ли Лондон на предоставление ей убежища после того, как там ее назвали диктатором.

Сейчас временное правительство формируется из достаточно компромиссных фигур, чтобы не разжигать ненависть у гражданского общества и военных. Полноценное новое правительство должно быть избрано на выборах, но пока об этом заявления нет. Вдобавок в стране достаточно разобщенная оппозиция. Смогут ли они обеспечить себе поддержку широкого электората и удержать ее - тоже хороший вопрос. Другой момент - как долго военные останутся у власти и насколько временное правительство, а в дальнейшем регулярное будут эффективными? Напомню, что в предыдущий раз военные оставались у власти около двух лет, с 2006 по конец 2008 года. Только в начале 2009-го они передали власть избранному правительству.