Эстония обвинила в госизмене журналиста Baltnews

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Прокуратура Эстонии предъявила обвинения в госизмене, а также нарушении санкций Светлане Бурцевой — журналистке, писавшей статьи для интернет-издания Baltnews. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Отмечается, что сегодня в суде уже успело пройти предварительное заседание по этому обвинению. По итогам заседания стороны договорились приступить к основному рассмотрению дела с 1 ноября. Кроме того, прокуратура ходатайствовала о заключении Бурцевой под арест. В свою очередь, сторона защиты подала ходатайство об освобождении женщины — суд встал на сторону обвинения, и Бурцева была отправлена под стражу.

Напомним, что Baltnews является русскоязычным информационным агентством, которое входит в медиагруппу «Россия сегодня».

Ранее Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа.