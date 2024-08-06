Харрис выбрала кандидата на роль вице-президента

Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис выбрала в качестве напарника в гонке губернатора Миннесоты Тима Уолза. В случае ее победы на выборах он станет вице-президентом, пишет CNN со ссылкой на источники.

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По данным портала, Уолз ранее 12 лет проработал в Конгрессе, где представлял консервативно настроенный сельский округ, в котором и до, и после его пребывания в должности преобладали республиканцы.

Журналисты уточнили, что в настоящее время он возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов.

Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США

За свою карьеру Уолц занимал большое количество различных постов, был учителем в обычной школе, конгрессменом, командиром Национальной гвардии, отметил источник. Он добавил, что везде о нем отзывались в дальнейшей с большой приязнью, говорили, что с ним было комфортно работать, служить.

По предварительным данным, официальное объявление о назначении Уолза кандидатом в вице-президенты будет отправлено сторонникам Демпартии в ближайшее время.