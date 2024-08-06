Почти 100 террористов попали в США из-за политики Байдена и Харрис

Около 100 человек, находящихся в американском списке террористов, проникли на территорию Соединенных Штатов в период с 2021 по 2023 год из-за попустительства политики Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис. Это следует из доклада юридического комитета палаты представителей конгресса США, с которым ознакомился телеканал Fox News. Газета.Ru

«При администрации Байдена и Харрис Пограничная служба задержала более 250 нелегальных иммигрантов из списка террористов на юго-западной границе [США] в период с 2021 по 2023 финансовый год. Из них Министерство внутренней безопасности пропустило на американскую территорию как минимум 99 человек. При этом еще 34 иммигранта находятся под стражей, но их не высылают из Соединенных Штатов», - отмечается в документе, подготовленном входящими в состав комитета представителями Республиканской партии. Согласно докладу, эти данные не учитывают «несметное число потенциальных террористов» среди почти 2 млн лиц, которые «ускользнули от Пограничной службы» с момента прихода к власти администрации Байдена и Харрис. ТАСС

Ранее издание Breitbart со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщило, что Госдепартамент США допустил случайное финансирование талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) или «лиц, связанных с террористами», на сумму 293 миллиона долларов. Lenta.ru