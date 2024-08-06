Пока вы не уснули: тайное убежище Зеленского и удары по военным объектам Израиля

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Стало известно, где находится тайное убежище Зеленского

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что Владимир Зеленский имеет тайное убежище в подземных помещениях Киевского военного госпиталя. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, на Банковой, где находится офис президента Украины, Зеленский появляется крайне редко. Основные органы управления сейчас находятся под госпиталем на Госпитальной, 18. Здание было построено еще во времена СССР.

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«Хезболлах» нанесла удары по военным объектам Израиля

Ливанское движение «Хезболлах» атаковало израильские военные объекты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление формирования в Telegram, беспилотники шиитской милиции нанесли удар по базе израильских войск в Нагарии и атаковали несколько военных объектов в окрестностях Хайфы и Акко.

По данным Al Jazeera, сирены воздушной тревоги сработали более чем в 20 населенных пунктах на севере Израиля. Несколько взрывов прогремели в городе Хайфа.

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Президент Ирана поделился с Шойгу планами мести Израилю

© Zuma/TACC

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с секретарем Совета безопасности России и экс-главой Минобороны Сергеем Шойгу рассказал, что Тегеран обязательно ответит Израилю на убийство Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС.

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ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале, бойцы Погранслужбы ФСБ и Вооруженных сил РФ не допустили проникновения противника в Россию.

По его словам, попытки зафиксированы в Суджанском и Кореневском районах. Смирнов подчеркнул, что в ближайшие часы будет появляться множество информационных вбросов. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации, не поддаваясь провокаторам.

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Президент Грузии собирается помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допускает, что бывшего главу государства Михаила Саакашвили помилуют. Соответствующий план в настоящее время рассматривается, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Папуашвили пояснил, что Зурабишвили находится с Саакашвили и с его партией «Единое национальное движение» в одном союзе.

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Взрыв произошел в жилом доме в Москве

Взрыв произошел в жилом доме в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, пострадали по меньшей мере два человека.

По предварительной информации, взрыв бытового газа случился в квартире на 5 этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. На месте работают экстренные службы.

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С 6 августа изменились правила перевода по СБП

С 6 августа самому себе по системе быстрых платеже (СБП) в другой банк можно перевести за один раз до 30 млн рублей. Вступило в силу Положение Банка России, изменившее лимиты переводов по СБП.

Ранее за раз принимались распоряжения на сумму не более 1 млн рублей, хотя в несколько операций можно было бесплатно перевести до 30 млн рублей.

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Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ

Бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила сегодня официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, решение об аресте Владимира Демчика, занимающего сейчас должность заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»), принял 235 гарнизонный военный суд.

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Из России массово выдворяют мигрантов из Таджикистана

Из России в первом полугодии 2024 года выдворили свыше 17 тысяч трудовых мигрантов из Республики Таджикистан. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Республики Гулнора Хасанзода, отметив, что нынешние данные превышают общую статистику по выдворению за весь 2023 год.

«Более 17 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана выдворили из России в первом полугодии 2024 года, это больше, чем за весь 2023 год», — заявила Хасанзода.

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Спортсмены заразились COVID-19 на ОИ-2024

Представитель ВОЗ Мария Фон Керков заявила о заражении спортсменов COVID-19 на Олимпийских играх в Париже. Как отмечается, инфекция выявлена у более 40 из них, передает РИА Новости.

Соответствующей информацией Фон Керков поделилась на брифинге в Женеве. Она обратила внимание на увеличение числа заболевших во всем мире COVID-19.

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