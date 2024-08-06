Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США

Действующий вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой большинства делегатов Демократической партии на виртуальной «перекличке» и была официально выдвинута в качестве кандидата на пост президента. Об этом пишет The New York Times.

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По данным издания, Харрис удалось набрать 99% голосов 4567 делегатов, которые приняли участие в виртуальном поименном голосовании, проведенном Демократической партией.

Кандидат в президенты от партии должен был быть выдвинут на съезде, который пройдет в Чикаго. Однако Национальный комитет партии решил провести онлайн-голосование заранее, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение своего кандидата в предвыборные списки в Огайо.

«Ожидается, что сегодня Харрис объявит своего напарника, а затем проведет совместный предвыборный митинг в Филадельфии, а затем совершит поездку по колеблющимся штатам», - отмечается в статье.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис стала основным претендентом на высший пост от демократов после того, как действующий глава государства Джо Байден 21 июля отказался от участия в предвыборной гонке. При этом он признался, что считает себя заслужившим второй срок, но хочет уступить место «молодым голосам». Основным соперником Харрис является кандидат от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп.