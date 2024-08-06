В Германи призвали Шольца предоставить Киеву Taurus после F-16

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что власти Германии должны поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus после получения Киевом истребителей F-16. Lenta.ru

Штрак-Циммерманн считает, что все европейские страны должны помогать Украине. «Это также включает в себя средства ПВО и, хочет того Ведомство федерального канцлера [Олафа Шольца] или нет, крылатые ракеты «Taurus», — указала парламентарий. Газета.Ru

Ранее газета Politico сообщала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался направить ракеты на Украину, несмотря на то, что союзники уже предоставили Киеву аналогичное оружие, утверждая, что это может втянуть Германию в конфликт с Россией, а также из-за отсутствия возможности контроля их применения со стороны немецких военных. Парламентская газета