"Другая Украина" обратилась в ОБСЕ из-за нелегитимности Зеленского

Движение "Другая Украина" обратилось в несколько международных инстанций, включая ОБСЕ, с призывом обсудить легитимность украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своей статье глава движения Виктор Медведчук.

"В обращении ... содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским", - говорится в материале.

По словам Медведчука, современная Украина полностью попирает демократические принципы и базовые права своих граждан, давно превратившись в диктатуру.

Также Медведчук призвал рассмотреть факт дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявления агрессивного национализма и борьбы с оппозицией.

Политик полагает, что режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств как "угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну".

Адресатами послания "Другой Украины" стали председатель офиса Совета Европы на Украине Мачей Янчак, председатель Постоянного Совета ОБСЕ Ян Борг и послы всех государств, аккредитованных на Украине.

Ранее Медведчук заявлял, что коллективный Запад вместо помощи Украине запустил проект по ее уничтожению.