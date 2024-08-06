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СМИ: у экс-премьера Бангладеш было 45 минут на сборы перед побегом из страны

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина покинула свою резиденцию всего лишь за 45 минут до того, как ее взяли штурмом протестующие. Об этом сообщил новостной портал Prothom Alo.

У экс-премьера Бангладеш было 45 минут на сборы перед побегом из страны
© globallookpress.com

Сообщается, что Шейх Хасина перед побегом отказывалась признавать, что ситуация в стране вышла из-под ее контроля. В понедельник утром, до решения о своей отставке, она созвала совещание глав трех вооруженных сил и генерального инспектора полиции. Она выразила свой гнев по поводу того, почему силы безопасности не смогли справиться с протестующими. Экс-премьер попросила их ужесточить комендантский час, но получила ответ, что ограничения уже действуют с рассвета, и это не останавливает демонстрантов, которые с утра уже снова вышли на улицы Дакки. Генеральный инспектор полиции заявил ей, что они не смогут долго сдерживать протестующих.

После этого в переговоры вмешались близкие Шейх Хасины. Ее сестра Рехана пыталась убедить ее уйти в отставку. Затем с ней разговаривал ее сын Саджиб Вазед Джой, который живет в США. Только после беседы с сыном Шейх Хасина согласилась на отставку. Она собиралась записать обращение к нации для трансляции, но к тому времени уже поступили данные, что толпа протестующих движется в сторону ее резиденции.

В итоге у Шейх Хасины на сборы осталось лишь 45 минут. Речь она записать не успела. Женщина спешно покинула правительственную резиденцию. Перед вылетом на военном вертолете в соседнюю Индию Шейх Хасина подписала заявление об отставке в администрации президента страны.

Шейх Хасина, которой в этом году исполняется 77 лет, непрерывно управляла Бангладеш, будучи премьером, с 2009 года. По итогам состоявшихся в стране 7 января парламентских выборов она в четвертый раз подряд и пятый раз в своей политической карьере заняла пост главы правительства. В понедельник на фоне протестов она покинула страну и перебралась в Индию. По сообщениям СМИ, Шейх Хасина запросила убежище в Великобритании. Вскоре после ее отъезда из Бангладеш протестующие ворвались в резиденцию премьера и разгромили ее.

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