У экс-премьера Бангладеш было 45 минут на сборы перед побегом из страны

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина покинула свою резиденцию всего лишь за 45 минут до того, как ее взяли штурмом протестующие. Об этом сообщил новостной портал Prothom Alo.

Сообщается, что Шейх Хасина перед побегом отказывалась признавать, что ситуация в стране вышла из-под ее контроля. В понедельник утром, до решения о своей отставке, она созвала совещание глав трех вооруженных сил и генерального инспектора полиции. Она выразила свой гнев по поводу того, почему силы безопасности не смогли справиться с протестующими. Экс-премьер попросила их ужесточить комендантский час, но получила ответ, что ограничения уже действуют с рассвета, и это не останавливает демонстрантов, которые с утра уже снова вышли на улицы Дакки. Генеральный инспектор полиции заявил ей, что они не смогут долго сдерживать протестующих.

После этого в переговоры вмешались близкие Шейх Хасины. Ее сестра Рехана пыталась убедить ее уйти в отставку. Затем с ней разговаривал ее сын Саджиб Вазед Джой, который живет в США. Только после беседы с сыном Шейх Хасина согласилась на отставку. Она собиралась записать обращение к нации для трансляции, но к тому времени уже поступили данные, что толпа протестующих движется в сторону ее резиденции.

В итоге у Шейх Хасины на сборы осталось лишь 45 минут. Речь она записать не успела. Женщина спешно покинула правительственную резиденцию. Перед вылетом на военном вертолете в соседнюю Индию Шейх Хасина подписала заявление об отставке в администрации президента страны.

Шейх Хасина, которой в этом году исполняется 77 лет, непрерывно управляла Бангладеш, будучи премьером, с 2009 года. По итогам состоявшихся в стране 7 января парламентских выборов она в четвертый раз подряд и пятый раз в своей политической карьере заняла пост главы правительства. В понедельник на фоне протестов она покинула страну и перебралась в Индию. По сообщениям СМИ, Шейх Хасина запросила убежище в Великобритании. Вскоре после ее отъезда из Бангладеш протестующие ворвались в резиденцию премьера и разгромили ее.