Президент Грузии собирается помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допускает, что бывшего главу государства Михаила Саакашвили помилуют. Соответствующий план в настоящее время рассматривается, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

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Папуашвили пояснил, что Зурабишвили находится с Саакашвили и с его партией «Единое национальное движение» в одном союзе.

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Как указал Папуашвили, Зурабишвили сохраняет свой пост благодаря лично Михаилу Саакашвили и «Национальному движению». Он обратил внимание на настроения грузинского народа, а также на «решение Конституционного суда и парламента относительно ее импичмента».

«Конечно же, у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием, и я уверен, что у нее будут такие планы», - подчеркнул Папуашвили.

Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик впервые за восемь лет приехал в страну, где против него было возбуждено несколько уголовных дел. После задержания он находился в изоляторе. Как отмечал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, самочувствие осужденного экс-президента страны улучшилось и его переведут в изолятор, когда врачи разрешат.