Иран заявил, что конфликт в Газе выявил "моральное разложение" Запада

Конфликт в секторе Газа выявил "моральное разложение" Соединенных Штатов и стран Европы, продемонстрировав также "цивилизационный коллапс" Запада. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Запад утратил порядочность и честь в войне в Газе, он страдает от морального разложения и цивилизационного коллапса", - подчеркнул Канани.

По его словам, в терминологии США и Европы палестинцы, "защищающие свою землю от иностранных оккупационных сил", называются "террористами", а их сторонники - "спонсорами терроризма", тогда как израильский "оккупационный режим", напротив, "заслуживает оваций и аплодисментов, а также всеобъемлющей политической и военной поддержки".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Боевые действия продолжаются по сей день. По последним данным Минздрава Газы, жертвами эскалации в анклаве стали 39,6 человек, более 91 тыс. пострадали.

31 июля радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о гибели председателя политбюро Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. По данным телеканала Al Hadath, Хания был убит в результате прямого попадания ракеты в здание. Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что убийство не останется без ответа.