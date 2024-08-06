В Грузии заявили о требовании Евросоюза отправить наемников на Украину

Европейский союз (ЕС) требовал от Грузии организованной отправки наемников на Украину и введения антироссийских санкций. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Lenta.ru

«Вместе с «Национальным движением» (грузинская оппозиция. – Прим. ред.) нам и иностранцы (в ЕС. – Прим. ред.) говорили, что мы должны были ввести санкции, отправить наемников (на Украину. – Прим. ред.)», — отметил он. Газета.Ru

25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России, объяснив это национальными интересами. При этом власти Грузии неоднократно заявляли, что страна не допустит обхода санкций через свою территорию. В Минфине Грузии создана специальная группа, которая занимается мониторингом товаров и физических лиц, подпавших под санкции. ТАСС