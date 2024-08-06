Умер звезда «Санта-Барбары»

Умер звезда фильмов «Санта-Барбара» и «Хэллоуин» Чарльз Сайферс. Актеру было 85 лет. Об этом сообщает зарубежное издание Variety со ссылкой на менеджера звезды Криса Роу.

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Мужчина отметил, что артист скончался 4 августа 2024 году в Аризоне. Оказалось, что у него была непродолжительная болезнь.

«Чарльз был милым и чувствительным человеком. У него всегда были лучшие истории. Он был близким другом на протяжении многих лет, и его будет очень не хватать», – поделился Роу.

Напомним, что актер родился 28 июля 1939 года в штате Нью-Йорк. Для учебы он выбрал Американскую академию драматического искусства и Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, который окончил со степенью бакалавра в области театрального искусства.

Зрители знают артиста по сериалам: «Санта-Барбара», «Скорая помощь», «Чудо-женщина» и других. Сайферс впервые сыграл шерифа Брэкетта в фильме ужасов Джона Карпентера 1978 года «Хэллоуин». Он также вернулся к роли сиквеле 1981 года «Хэллоуин II» и в фильме 2021 года «Хэллоуин убивает».

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