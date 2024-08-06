Стертое прошлое: почему Кисида «забыл» упомянуть о роли США в бомбардировке Хиросимы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал упоминать Соединенные Штаты в своей речи в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы, несмотря на то, что именно США сбросили ядерную бомбу на японский город 6 августа 1945 года. При этом он обвинил Россию в угрозах ядерным оружием. Почему Кисида «забыл» о том, кто совершил страшную атаку, и при чем тут Россия, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Евгения Михайлова.

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Эксперт объяснил, что многие годы население Японии воспитывали с мыслью, что «во всем виноваты не американцы, а Россия». И в последнее время даже японская молодежь начала выражать такое мнение.

— Переформатирование сознания, японцы начинают все забывать. Если вам будут говорить каждый день по тысяче раз, что ядерную бомбу скинули немцы, японцы или русские, вы в итоге начнете верить, — рассказал собеседник «ВМ».

По его словам, в этом контексте премьеру Кисиде невыгодно вспоминать Штатам о том, что именно они убили сотни тысяч японцев ядерными бомбами сначала в Хиросиме, а потом и в Нагасаки 9 августа 1945 года.

— Япония находится под влиянием Америки. Она является союзникам и помогает Штатам противодействовать Китаю. У этого много причин, но в итоге японцы стали забывать свое прошлое, — считает Михайлов.

Говоря о заявлении Кисиды о том, что со стороны России якобы поступают «угрозы ядерным оружием», важно помнить: страны, которые не могут отстаивать собственные национальные интересы, но имеют при этом какие-либо международные амбиции, как правило, начинают обвинять других, подчеркнул политолог. Якобы они пугают все мировое сообщество, и что их необходимо наказать.

— Многие напоминают о том, что у русских есть ядерное оружие. И оно пугает всех, кто хотел бы отобрать землю у русских. В том числе и японцев, у которых этого оружия нет. Но оно есть у американцев, и японцы об этом очень часто сожалеют, — добавил политолог.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о «ядерной угрозе РФ», отметила: Кисида занимается «переписыванием истории». По ее словам, это говорит об инфантилизме официальных лиц Японии.