Мадуро стал проклятием Вашингтона

В Венесуэле продолжаются беспорядки. Они вспыхнули сразу после завершения президентских выборов. На них абсолютно ожидаемо победил нынешний глава государства Николас Мадуро.

© Свободная пресса

Ситуацию усугубило то, что выборы государства не признали многие государства Южной и Центральной Америки, в том числе Аргентина, Перу и Панама. В свою очередь, Каракас отреагировал зеркально и отозвал из этих стран своих послов.

Это не первые беспорядки в Венесуэле. Прошлые президентские выборы в 2019-м году также сопровождались волной протестов. Нынешние же не уступают по уровню жестокости и насилия, как со стороны правоохранителей, так и митингующих.

Примечательно, что в волне беспорядков Николас Мадуро обвинил Соединенные Штаты и лично Илона Маска. По словам главы Венесуэлы, американский предприниматель и миллиардер одержим идеей управлять этой страной, а беспорядки финансируются за счёт колумбийского наркотрафика и властей США.

Остроты ситуации добавляет тот факт, что весной нынешнего года Венесуэла после проведения достаточно спорного референдума (большинство стран мира его не признали) присоединила к своей территории кусок соседнего государства Гайана. Хотя Каракас не ввела на самозахваченную территорию войска, референдум уже вызвал военное обострение в этом регионе.

Также весной нынешнего года стало известно, что на территории Гайны действует несколько секретных американских военных баз. По утверждению Каракаса, на этих объекта Пентагон и ЦРУ готовят нападение на Венесуэлу.

Попробуем разобраться, выльются ли новые венесуэльские беспорядки в латиноамериканскую войну, какая вероятность того, что Николас Мадуро падет и какова роль США в происходящем.

Большой брат назвал тебя врагом

Не для кого не секрет, что Соединенные Штаты уже давно считают Венесуэлу враждебной страной. Попытки политическим или даже военным образом сместить правительство Мадуро предпринимался Вашингтоном несколько раз. На прошлым выборах США признали победившим оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Чуть позже на территории Венесуэлы были задержаны бойцы американской частной военной компании. Они высадились нелегально на побережье страны с целью организовать повстанческое движение.

До недавнего времени у Соединенных Штатов было два плацдарма, откуда они проводили нелегальные операции против Венесуэлы. Первый – это Колумбия. Со времен борьбы с наркокартелями в 1980-е годы, в этой стране развернуто сразу нескольких военных баз для «черных» операций. В Колумбии на постоянной основе находятся подразделения американских «зеленых беретов».

Официально они готовят полицию и военных для борьбы с наркотрафиком. Другая же задача «беретов» – обучать и вооружать парамилитарные формирования из венесуэльцев для действия на территории их страны.

В начале 2020-го года отряды венесуэльских боевиков, подготовленных Соединенными Штатами, уже пытались дестабилизировать ситуацию на приграничной с Колумбией территории.

Тогда активную поддержку им оказали колумбийские военные. План был достаточно прост. Взять с помощью «парамилитари» под контроль границу и через нее снабжать оппозиционные отряды внутри Венесуэлы оружием и людьми.

Но план провалился. А к 2022-му и Колумбия и Венесуэла частично утратили контроль над приграничными регионами, которые заполнили различные бандгруппы. Их основу и составили венесуэльские пармилитари формирования, подготовленные в Колумбии. Последние вышли из-под контроля и объединились с местными криминальными элементами. Ситуация настолько обострилась, что летом 2021-го года боевики даже чуть не сбили вертолет с колумбийским президентом.

В настоящее время положение на венесуэльской-колумбийской границе относительно стабильное. К власти в Колумбии два года назад пришло левоцентристское правительство во главе с Густаво Петро. На этом фоне началась нормализации отношений между двумя странами.

Сейчас активность американских «анти-Венесуэльских» военных баз в стране значительно снизилась. А несколько дней назад Густаво Петро даже предложил Вашингтону приостановить блокаду против граждан Венесуэлы. По словам главы Колумбии, блокада – это антигуманная мера, которая только усугубляет голод и насилие и способствует массовому бегству людей.

Зеленое золото Гайны

На фоне событий в Колумбии, Соединенные Штаты начали создавать несколько военных баз на территории Гайаны.

Первая информация о существовании таких объектов появилась в конце 2022-го года. Надо отметить, что американские «зеленые береты» работают в Гайане с 2010-х годов, когда президентом Венесуэлы еще был Уго Чавес. Но для Пентагона и Ленгли гайнское направление всегда считалось второстепенным. Гайна граничит с наиболее слаборазвитой частью Венесуэлы.

Поэтому поток беженцев оттуда очень незначительный. К тому же приграничье двух стран – это труднопроходимые густые джунгли, с минимальным количеством населенных пунктов, там даже нет нормальных дорог.

В настоящее время возможности США по формированию и поддержке венесуэльских оппозиционных формирований серьезно ограничены.

Единственным вариантом для Вашингтона остается прямое финансирование уже существующих внутри страны отрядов, а также ограниченные поставки им оружия, которое завозят контрабандой. При этом оказать им более существенную подпитку людьми и вооружением, без контроля над границей американцы не могут.

Бразильский марш

Но какова вероятность того, что соседние страны, на фоне беспорядков, попытаются ввести свои войска в Венесуэлу?

Начнем с того, что Венесуэла граничит только с тремя странами - на юге с Бразилией, на востоке с Гайаной и на западе с Колумбией. За последние пять лет отношение с соседями у Каракаса уже серьезно портились. Так, еще в 2019-м году, после венесуэльских выборов, Бразилия не исключила ввода войск на территорию соседнего государства. Правда, бывший тогда президентом страны, Жаир Болсонару сразу сделал ряд оговорок и заявил, что боится партизанского движения венесуэльцев.

Понять бразильского президента можно. Вся граница Бразилии и Венесуэлы – это сплошные непроходимые джунгли. Среди них есть только небольшой участок голой равнины, который идет с севера на юг и начинается у венесуэльского города Сьюдад-Гуаяна. Именно там и проложена единственная относительно нормальная дорога, вдоль которой и располагаются населенные пункты в этом регионе.

Бразильские вооруженные силы по численном составу больше ВС Венесуэлы. Но проигрывают им в техническом оснащении. Так, у Каракаса есть в арсенале современные российские средства ПВО - «Тор» и С-300В, а также модернизированные С-125.

На вооружении венесуэльской пехоты стоят модернизированные танки Т-72М1, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-80А, реактивные системы залпового огня «Смерч», «Град», а также самоходки «Мста».

Наступать вдоль единственной дороги, к тому же прикрытой джунглями, под непрерывными ударами артиллерии и авиации - верный путь к самоубийству. Поэтому Бразилиа уже пять лет ограничивается только громкими заявлениями.

А вот граница с Колумбией гораздо удобнее для ведения масштабных боевых действий. Здесь нет джунглей, большая ее часть – это поросшая травой равнина с лесами. Но и колумбийские военные серьезно проигрывают по мобильности и огневой мощи своим венесуэльским коллегам. Достаточно сказать, что на вооружении Боготы всего чуть больше десятка дальнобойных гаубиц и вообще нет танков. Ну и к тому же сейчас страны налаживают отношения.

Мадуро - президент

С большой долей уверенности можно утверждать – нынешние беспорядки не приведут к каким-то существенным изменениям в Венесуэле. Соединенные Штаты имеют ограниченные возможности помогать оппозиции внутри страны. У них нет каналов, по которым можно регулярно закидывать в страну вооружение и подкрепления. А эпизодические поставки пока не сильно мешают правительству Николаса Мадуро. А говорить о вторжении со стороны сопредельных государств даже не приходится.