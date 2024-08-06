Обзор ИноСМИ: новое заявление Трампа по Украине и подготовка атаки на Израиль

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Трамп рассказал, как намерен закончить украинский кризис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп озвучил, как именно после возвращения в Белый дом намерен завершить конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью стримеру Эдину Россу на платформе Kick.

По словам политика, в случае своей победы он намерен связаться с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.

«Я очень хорошо знаю их обоих и добьюсь того, что они сделают это [начнут мирные переговоры]», - пояснил Трамп.



Маск осудил заявление Стармера о беспорядках в Великобритании

Американский бизнсмен Илон Маск в своем аккаунте Х раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что беспорядки в стране, начавшиеся после нападения на детей, являются не акциями протеста, а обычным насилием.

«Разве вас не должны беспокоить атаки на все общины?» - поинтересовался Маск, осудив слова Стармера о том, что власти не потерпят нападений на мечети и мусульманские общины.



«Иран ведет подготовку к нападению на Израиль»

Иран ведет подготовку к нанесению удара по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и может атаковать в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Иран «перемещает ракетные установки и проводит военные учения, что может указывать на то, что он готовится к нападению в ближайшие дни».

«Администрация Байдена работает над тем, чтобы предотвратить потенциальное нападение Ирана на Израиль, но сталкивается с целым рядом проблем», - констатировали журналисты.



США ждут атак на американский контингент в Ираке

Пентагон на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и возможной атаки Ирана на Израиль ожидает в ближайшие дни новых нападений на свой контингент в Ираке. Об этом сообщил портал Axios.

В Белом доме отметили, что ситуация с предыдущим ракетным обстрелом проиранскими ополченцами авиабазы Аль-Асад в Ираке, в результате которого были ранены несколько американских военнослужащих, обсуждалась на совещании с участием президента США Джо Байдена.

«Обсуждались шаги, которые будут предприняты для защиты американских сил и реакция на любые нападения на персонал», - говорится в заявлении администрации США, которое цитирует издание.



Власти США предостерегли от развязывания новой гонки ядерных вооружений

Опубликованные Heritage Foundation предложения по новой стратегии США могут привести к гонке вооружений, которая будет сравнима с худшими днями «холодной войны» и приведет к «ядерному оружию без конца». К такому мнению в статье для Resposible Statecraft пришел аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг.

Он обратил внимание на то, что доклад Heritage «удваивает ставку» на нынешнюю ядерную «триаду» США и делает ядерный конфликт более вероятным, особенно в условиях наличия большого ядерного арсенала не только у России, но и у Китая.