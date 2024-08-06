Зеленского обязали рассмотреть важную петицию

Петиция о введении наказания для генералов ВСУ набрала необходимое число голосов на Украине, чтобы ее рассмотрел Владимир Зеленский. Она была размещена на сайте главы государства. News.ru

«В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава. Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел», - говорится в петиции. ТАСС

Ранее депутат Верховной Рады от фракции президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что генералы ВСУ виноваты в чрезмерных потерях из-за своих действий. По ее словам, безуспешные попытки отбить занятые Вооруженными силами России территории свидетельствуют о плохой подготовке военных руководителей. Lenta.ru