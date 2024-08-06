Медведчук предупредил о риске третьей мировой войны

Движение «Другая Украина» обратилось в Совет Европы и ОБСЕ для того, чтобы предотвратить третью мировую войну и принять меры для восстановления правопорядка на украинской территории. Об этом говорится в заявлении лидера движения Виктора Медведчука, размещенном на сайте организации.

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По его словам, главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в Третью мировую войну, является «режим Владимира Зеленского», который полностью «попирает демократические принципы на Украине и базовые права граждан страны».

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Для того, чтобы «голос украинцев был услышан», общественное движение «Другая Украина» обратилось к председателю офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, председателю постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яну Боргу и к послам всех государств, аккредитованных в Киеве.

«В обращении председателю постоянного Совета ОБСЕ Яну Боргу (…) содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного Совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявления агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией», - говорится в заявлении.



Также «Другая Украина» призывает «осудить факты нарушения прав и свобод человека» на Украине и «принять меры по восстановлению конституционного правопорядка в государстве».

Медведчук также подчеркнул, что Совет Европы и дипломатические представительства на Украине должны дать объективную оценку режиму Зеленского «как угрожающего миру, и провоцирующего полномасштабную третью мировую войну».

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Владимира Зеленского в «установлении диктатуры» на Украине. По его словам, Зеленский узурпировал власть задолго до истечения президентских полномочий и не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента 32 закона, принятых Верховной Радой.