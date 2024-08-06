Стало известно, где находится тайное убежище Зеленского

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что Владимир Зеленский имеет тайное убежище в подземных помещениях Киевского военного госпиталя. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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По его словам, на Банковой, где находится офис президента Украины, Зеленский появляется крайне редко. Основные органы управления сейчас находятся под госпиталем на Госпитальной, 18. Здание было построено еще во времена СССР.

«Бункеры, где заседают укронацисты — под корпусами с ранеными военнослужащими ВСУ. Более того, они прикрываются и ранеными пленными военнослужащими ВС РФ. На самых верхних этажах высотки Киевской "Скорой помощи" размещены наши раненые военнопленные. Расчет на то, что, если прилетит, то по ним», — написал Котенок.



Напомним, что ранее о нахождении Зеленского в подземном укрытии рассказал журналист Time, биограф украинского лидера Саймон Шустер. В январе он выпустил книгу The Showman, в которой описал жизнь политика в бункере в первые месяцы после начала спецоперации. Он утверждал, что используемое им убежище находится под президентской резиденцией в Киеве.