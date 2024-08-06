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Президент Ирана поделился с Шойгу планами мести Израилю

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с секретарем Совета безопасности России и экс-главой Минобороны Сергеем Шойгу рассказал, что Тегеран обязательно ответит Израилю на убийство Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС.

Президент Ирана поделился с Шойгу планами мести Израилю
© РИА Новости

Пезешкиана рассказал, что Иран «никоим образом не стремится расширить масштабы войны и кризиса» на Ближнем Востоке, однако Израиль, как он пообещал, «определенно получит ответ за свои преступления и наглость», передает его слова Financial Times.

Ранее также сообщалось, что власти Ирана решили атаковать Израиль и передали эту информацию через главу Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Предполагалось, что атака должна была быть 5 августа.

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