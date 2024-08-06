Украинский депутат объяснил, какой будет политика США по Украине в случае победы Харрис
Украина не станет главной темой в политической повестке США даже в случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства. Как сообщает «КП», об этом заявил народный депутат Украины Александр Мережко.
По его мнению, не следует «питать иллюзий» относительно того, что поддержка Киева станет основным направлением внешней политики для Вашингтона. Главным для Соединенных Штатов остается противостояние с Китаем, который они считают основной геополитической угрозой.
Депутат считает, что в такой ситуации украинским властям следует убедить американских политиков в том, что конфликт на Украине должен оставаться хотя бы одним из основных для внешней политики. Мережко выразил надежду, что Харрис в случае победы продолжить оказывать помощь Киеву.
«Я вижу здесь два варианта. Либо это будет в основном продолжение существующей политики президента Джо Байдена или даже усиление и более решительная политика», — сказал он.
Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными претендентами на победу считаются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент Харрис. Она стала основным претендентом от демократов после решения действующего лидера Байдена отказаться от попытки переизбраться.