Украинский депутат объяснил, какой будет политика США по Украине в случае победы Харрис

Украина не станет главной темой в политической повестке США даже в случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства. Как сообщает «КП», об этом заявил народный депутат Украины Александр Мережко.

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По его мнению, не следует «питать иллюзий» относительно того, что поддержка Киева станет основным направлением внешней политики для Вашингтона. Главным для Соединенных Штатов остается противостояние с Китаем, который они считают основной геополитической угрозой.

Депутат считает, что в такой ситуации украинским властям следует убедить американских политиков в том, что конфликт на Украине должен оставаться хотя бы одним из основных для внешней политики. Мережко выразил надежду, что Харрис в случае победы продолжить оказывать помощь Киеву.

«Я вижу здесь два варианта. Либо это будет в основном продолжение существующей политики президента Джо Байдена или даже усиление и более решительная политика», — сказал он.



Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными претендентами на победу считаются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент Харрис. Она стала основным претендентом от демократов после решения действующего лидера Байдена отказаться от попытки переизбраться.