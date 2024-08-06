Политолог оценил заявления Зеленского о переговорах

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что Владимир Зеленский постоянно осыпает СМИ и соцсети пространственными комментариями о потенциальных переговорах.

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«Впору говорить о том, что Владимир Зеленский ведёт себя как типичный пустомеля. Потому что за словами о потенциальных переговорах с Российской Федерацией не стоит ничего реального. Президент Российской Федерации Владимир Путин во всеуслышание относительно недавно озвучил свои мирные инициативы. Это единственный путь, по которому может пойти Украина для того, чтобы Москва хотя бы стала с ней разговаривать», — заявил Мезюхо.



Он добавил, что Владимир Зеленский постоянно осыпает СМИ и соцсети пространственными комментариями о потенциальных переговорах, «ещё больше запутывая собственное население».

«Вместе с тем, он в восторге говорит о поставках западного вооружения. И всё это, конечно, не вяжется с его словами о переговорах. В любом случае, надо осознавать постепенное изменение риторики просроченного президента. И это связано с той сложной ситуацией, в которой пребывает лично он и находится Украина», — заключил собеседник RT.



Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении подготовить базу для заключения мира и завершения вооружённого конфликта на Украине уже в этом году.