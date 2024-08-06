В ЕС назвали «памятником провалу» одно из соглашений с Турцией

Член Европарламента (ЕП) от Греции Эммануил Фрагкос назвал «памятником провалу» заключенную в 2016 году миграционную сделку с Турцией. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) Фрагкос утверждает, что Анкаре «безразличны ее обязательства» в рамках соглашения, и она действует «бесконтрольно». Текст письма изучила «Лента.ру».

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В 2016 году на фоне миграционного кризиса руководством Евросоюза и Турции были согласованы принципы решения этой проблемы. В рамках заключенной сделки все нелегальные мигранты, которые прибывают в Грецию, будут высылаться обратно в Турцию.



«Соглашение между ЕС и Турцией является памятником провалу, поскольку Турция действует совершенно бесконтрольно. В дополнение к организованному вооружению нелегальных мигрантов в феврале 2020 года, Турция настойчиво пытается переправить их через границы Греции», — говорится в обращении.



"Учитывая, что Турции совершенно безразличны свои обязательства, какими эффективными экономическими мерами, по мнению Комиссии, она может наказать Турцию всякий раз, когда греческая пограничная служба сообщает о нарушениях со стороны Турции?" Эммануил Фрагкос, член Европарламента от Греции



В январе 2023 года Греция сообщила о планах построить забор длиной около 180 километров на границе с Турцией.