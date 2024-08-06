Секретная служба США опасается повторного покушения на Трампа

Агенты Секретной службы США боятся, что ситуация с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа может повториться.

Об этом заявил сенатор от штата Миссури Джош Хоули в интервью телеканалу Fox News.

"Честно говоря, они [агенты Секретной службы] крайне опасаются, что это [ситуация с покушением на Трампа] может случиться вновь. Мы не можем этого допустить", - рассказал он со ссылкой на источники внутри силового ведомства.



По его словам, причина кроется в том, что руководство службы "не предпринимает никаких действий, чтобы разобраться в своем провале" и принять соответствующие меры.

В частности, ведущий агент ведомства, отвечавшая за безопасность на митинге, продолжает работать в органе, сообщил Хоули. По его информации, во время предвыборного митинга экс-президента она не обеспечила адекватные меры безопасности и не проверяла удостоверения личности посетителей. При этом персонал, обеспечивающий безопасность на мероприятии, состоял из сотрудников Министерства внутренней безопасности, которые "никогда до этого не охраняли митинги" и не были должным образом проинструктированы.