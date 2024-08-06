Додон заявил, что власти пойдут на любые беззакония во избежание поражения Санду

Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) пойдут на любые беззакония, чтобы избежать поражения на предстоящих 20 октября выборах главы государства. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала ExclusivTV.

"ПДС очень рассчитывает на победу Майи Санду в первом туре и будет все для этого делать, но, когда они увидят, что не получается, думаю, они пойдут или на снятие основных кандидатов с выборов, или на аннулирование голосования. Ни первое, ни второе им не поможет. Санду должна уйти, и это должно произойти в результате демократической процедуры - выборов", - сказал Додон.

В 2016 году он выиграл выборы у Санду, но в 2020 уступил пост главы государства, а теперь отказался от участия в гонке, несмотря на то, что у него самый высокий рейтинг среди ее оппонентов. Выступая от Партии социалистов, Додон поддержал кандидатуру бывшего генпрокурора Александра Стояногло, который баллотируется как независимый кандидат от оппозиции.

Додон подчеркнул, что из-за провального правления Санду отказалась от дебатов с другими кандидатами, так как понимает, что проиграет их.

"Она никогда не примет участие в дебатах с Александром Стояногло, так как понимает, что не справится, и боится дискуссии со своим основным оппонентом. У этой власти провалы по всем направлениям, и во всем у них "виноват Кремль", всех, кто им не нравится, они называют "рукой Москвы". Больше им сказать нечего", - подчеркнул Додон.

Президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, и первой о желании баллотироваться на второй срок еще в конце прошлого года заявила Санду. По ее инициативе в день выборов пройдет референдум о вступлении в ЕС, однако оппозиция считает, что это решение было принято в электоральных целях, чтобы на фоне экономического кризиса и растущего недовольства граждан консолидировать вокруг Санду проевропейский электорат. Свои кандидатуры на президентских выборах выдвинули уже более десяти политиков.