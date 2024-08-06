Зеленский сделал неожиданное заявление о мире с Россией

Украине следует подготовить базу для заключения мира с Россией уже в этом году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По словам политика, «неизменная цель» украинских властей — подготовить «реальную основу для справедливого окончания конфликта». При этом он не уточнил, каким образом Киев собирается ее добиваться.

Зеленский назвал сроки составления нового плана по достижению мира

Ранее Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия РФ в конференции по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, в июле украинский лидер допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, хотя ранее власти ввели запрет на это на законодательном уровне.

В середине июня Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. По его словам, для этого Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, а также официально заявить об отказе от планов вступить в НАТО, придерживаясь нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.