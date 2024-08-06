Экс-премьер Украины рассказал о «вымирании» страны

Украинцы находятся на грани вымирания ввиду действий властей страны, через три или четыре поколения «нация может перестать существовать».

Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим всего за 10 лет умудрился поставить украинцев на грань исчезновения. Через 3–4 поколения украинцев, то есть через 60–80 лет, нация может перестать существовать», — подчеркнул он.



По словам бывшего премьера Украины, у страны сейчас нет «потенциала для возрождения», поскольку рождаемость быстро падает, а смертность растет быстрыми темпами.

В результате, по мнению Азарова, целое государство оказалось на грани вымирания.

До этого директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщала, что, по самым оптимистичным прогнозам к 2033 году население Украины сократится до 35 миллионов человек.