Пока вы спали: США о волне ударов по Израилю и Япония о ядерной угрозе РФ

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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"

Армия Израиля заявила, что удалось ликвидировать командира батальона специального назначения «Радван» в составе боевого крыла движения «Хезболлах» Али Джамаля Алдина Джавада, сообщает РИА Новости.

ВВС действовали в районе Эббы на юге Ливана.

Военные отметили, что теперь «значительно снижает возможности «Хезболлах» по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана против северной части Израиля.

США ожидают две волны ударов по Израилю в ходе возможной атаки

Американская разведка предполагает, что возможная атака Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла» на Израиль будет состоять из двух этапов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Axios.

Первая волна ударов ожидается от Ирана, а вторая — от «Хезболлы». В США пока не определились с характером атак и тем, кто станет инициатором.

При этом точное время начала атаки на Израиль остается неизвестным, как и масштаб возможных последствий.

Премьер Японии Кисида заявил, что Россия угрожает ядерным оружием

Глава правительства Японии Фумио Кисида во время выступления на памятной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме, по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки, изложил версию, согласно которой Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, сообщает ТАСС.

По его словам, раскол в международном сообществе по вопросу разоружения усиливается.

Премьер-министр пообещал, что Япония, будучи единственной в мире страной, пострадавшей от атомной бомбардировки, продолжит делать все возможное для «достижения мира без ядерного оружия».

Президент Палестины рассказал о целях визита в Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что едет в Россию обменяться мнениями о последних международных событиях, сообщает РИА Новости.

Он намерен скоординировать позиции и укрепить двусторонние отношения. Аббас указал, что Россия занимает важное место в мировой политике, в Совете Безопасности ООН, а также в регионе Ближнего Востока.

Визит запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Посол РФ в Токио заявил о наращивании военного потенциала США и Японии

Американо-японский альянс проецирует ядерную угрозу на соседей Японии по региону, а ее власти это поддерживают, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Токио Николая Ноздрева.

По его словам, Вашингтон и Токио укрепляют военный компонент альянса. Дипломат напомнил, что «полным ходом идет формирование глубоко интегрированных структур командования, наращивание ударного потенциала Сил самообороны, сращивание ВПК двух стран».

Ноздрев отметил, что подобные действия выглядят «особенно цинично в преддверии годовщины ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки».