Bloomberg уволил журналиста, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными

Руководство Bloomberg уволило сотрудника агентства за преждевременную публикацию статьи об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Об этом стало известно из письма главного редактора Джона Миклетвейта редакции.

© Егор Алеев/ ТАСС

Отмечается, что слишком ранняя публикация «могла поставить под угрозу» согласованный обмен, благодаря которому был освобожден репортер WSJ Эван Гершкович. По данным источников, будет уволена репортер Дженнифер Джейкобс.

— Даже если наш материал, к счастью, никак на это не повлиял, это было явным нарушением редакционных стандартов, — публикует выдержку из письма The Wall Street Journal.



Пять стран проведут масштабный обмен заключенными

Эта журналистка — одна из авторов статьи, вышедшей 1 августа за несколько часов до состоявшегося обмена заключенными. В ней говорилось, что обмен уже состоялся и Гершкович освобожден.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, выданных за границу в результате обмена заключенными между РФ и Западом. По его словам, они ставили перед собой цель «разрушить собственную страну».

Вернувшиеся в Россию в результате обмена разведчики Артем и Анна Дульцевы рассказали о реакции детей на сообщения о том, что они на самом деле русские. При этом сама Дульцева не сдержала слез при сходе с трапа самолета в аэропорту Внуково.