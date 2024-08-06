Bloomberg уволил журналиста, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными
Руководство Bloomberg уволило сотрудника агентства за преждевременную публикацию статьи об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Об этом стало известно из письма главного редактора Джона Миклетвейта редакции.
Отмечается, что слишком ранняя публикация «могла поставить под угрозу» согласованный обмен, благодаря которому был освобожден репортер WSJ Эван Гершкович. По данным источников, будет уволена репортер Дженнифер Джейкобс.
— Даже если наш материал, к счастью, никак на это не повлиял, это было явным нарушением редакционных стандартов, — публикует выдержку из письма The Wall Street Journal.
Пять стран проведут масштабный обмен заключенными
Эта журналистка — одна из авторов статьи, вышедшей 1 августа за несколько часов до состоявшегося обмена заключенными. В ней говорилось, что обмен уже состоялся и Гершкович освобожден.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, выданных за границу в результате обмена заключенными между РФ и Западом. По его словам, они ставили перед собой цель «разрушить собственную страну».
Вернувшиеся в Россию в результате обмена разведчики Артем и Анна Дульцевы рассказали о реакции детей на сообщения о том, что они на самом деле русские. При этом сама Дульцева не сдержала слез при сходе с трапа самолета в аэропорту Внуково.