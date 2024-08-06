Премьер Японии Кисида заявил, что Россия угрожает ядерным оружием

Во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил скорбь и сочувствие. Он отметил, что в результате трагедии были потеряны жизни многих людей, город – разрушен, а мечты и будущее людей – отняты. При этом политик не упомянул виновных, сбросивших эту бомбу, но заявил, что РФ угрожает ядерным оружием.

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«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», – отметил премьер Японии.



Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки

Кисида уверен в том, что раскол в международном сообществе по вопросу такого разоружения усиливается. Политик заявил, что Япония, единственная страна, пострадавшая от ядерного оружия, приложит все усилия, чтобы достичь мира без его применения. Премьер подчеркнул, что страна намерена играть роль моста в диалоге между ядерными и неядерными государствами.

Церемония прошла в Парке мира в Хиросиме и была показана в прямом эфире. Это мероприятие было посвящено 79-й годовщине со дня атомной бомбардировки города, передает ТАСС.

Напомним, отношения между Россией и США находятся на пике напряженности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он допустил сценарий развертывания российских ядерных боеголовок в ответ на действия Штатов.