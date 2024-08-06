Посол РФ: Токио и Вашингтон проецируют ядерную угрозу на соседей Японии

Американо-японский альянс своими действиями проецирует ядерную угрозу на соседей Японии по региону, а ее власти активным образом это поддерживают. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Токио Николай Ноздрев.

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Он подчеркнул, что Вашингтон и Токио "в форсированном режиме укрепляют военный компонент альянса", напомнив о том, что "полным ходом идет формирование глубоко интегрированных структур командования, наращивание ударного потенциала Сил самообороны, сращивание ВПК двух стран".

США создадут новое военное командование в Японии

"А теперь союзники заговорили и о возросшей роли так называемого расширенного сдерживания, то есть применения ядерного оружия в ходе совместных операций войск США и Японии. Если называть вещи своими именами, речь идет о проецировании альянсом ядерной угрозы на соседей Японии, что администрация [премьер-министра] Фумио Кисиды самым активным образом поддерживает", - заявил дипломат.



Он констатировал, что подобные действия выглядят "особенно цинично в преддверии годовщины ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки".

"Вновь отмечаем, что руководство Японии не только упрямо игнорирует тот факт, что именно США подготовили и осуществили бесчеловечные и беспрецедентные по смертоносности атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но и демонстрирует готовность к совместному с США планированию применения этого оружия", - добавил Ноздрев.



По итогам состоявшихся в конце прошлого месяца в Токио переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии было принято совместное заявление, в котором впервые четко задокументирована готовность американской стороны защищать своего партнера от потенциального внешнего агрессора методами, включающими ядерное оружие. На совместной пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин также указал на "непоколебимую приверженность США защите Японии, в том числе с применением расширенного сдерживания, предусматривающего использование как обычных, так и ядерных вооружений".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. 6 августа в Японии отмечают годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. В результате взрыва бомбы, сброшенной на город, за один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения.

Каждый год этот список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки. За прошедший год в список было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Кроме того, туда заносятся погибшие во время самого удара, чья смерть до сих пор не подтверждена. Общее число жертв бомбардировки сейчас превышает 350 тыс.