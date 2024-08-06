На Западе предупредили Украину об «австро-венгерской угрозе»

Приход к власти правых сил в Австрии и их сотрудничество с Венгрией может вызвать раскол в ЕС по вопросу Украины.

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Об этом пишет агентство Reuters.

По данным агентства, Австрийская партия свободы (FPÖ) создала альянс с венгерским лидером Виктором Орбаном, который может «поставить под угрозу» консенсус в ЕС по вопросу Украины.

В Европе произошел новый неожиданный раскол из-за Украины

Кроме того, в статье подчёркивается, что Австрия, придерживаясь своего нейтрального статуса, не поставляет вооружения Украине и до сих пор сохраняет деловые связи с Россией.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер не поддержал бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС.

Также глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил против того, чтобы «рушить все мосты» с Россией.