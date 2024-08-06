В США заявили о риске ядерной войны с Россией и Китаем

В США реализация мер по наращиванию ядерных вооружений ради паритета с Россией и КНР повысит вероятность ядерного конфликта, сообщает Resposible Statecraft со ссылкой на аналитика Института ответственного госуправления Куинси Уильяма Хартунга.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

По его словам, продвигается схема, которая неосуществима, как и 40 лет назад. При этом утверждается, что «план ориентирован на будущее». По мнению аналитика, авторы доклада погрязли в прошлом. Предложенные ими меры не спасут мир от ядерной войны, а лишь приблизят ее.

В США заявили, что ответят на гипотетический ядерный удар России

«Вместо возвращения к гонке вооружения времен холодной войны Вашингтону следует искать способы снизить напряжение в отношениях с крупнейшими соперниками», — указал аналитик.



Ранее консервативный аналитический центр Heritage Foundation обнародовал доклад с предложениями по ядерной стратегии для будущего президента США. В нем содержатся призывы наращивать американский ядерный потенциал за счет увеличения численности подводных лодок с баллистическими ракетами и дополнительных боеголовок для стратегических сил сдерживания США. Авторы документа связали необходимость мер по расширению американского арсенала с успехами других ядерных держав — России и Китая.