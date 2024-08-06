Президент Палестины рассказал о цели убийства Хании

Громкое убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении военной кампании Израиля в секторе Газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президент Палестины Махмуда Аббаса.

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Он также обвинил организаторов ликвидации Хании в стремлении затянуть и расширить действующий конфликт.

Израиль прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране

«Оно окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации», — заявил Аббас.



Президент напомнил, что Палестинская национальная администрация, несмотря на многолетний конфликт с ХАМАС, выступила с осуждением убийства Хании.

Глава государства назвал это трусливым поступком и опасным развитием событий в израильской политике.

Ранее движение палестинских исламистов возложило ответственность за убийство своего лидера на Израиль, который не комментирует сообщения о причастности.