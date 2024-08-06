Байдену и Харрис сообщили об обстреле военной базы в Ираке

Президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис оповестили об обстреле американской военной базы в Ираке. Об этом пишет пресс-службу Белого дома.

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Сообщается, что Байден и Харрис уже обсудили шаги, предпринимаемые для защиты вооруженных сил страны и реагирования на нападение на военнослужащих. Политиков также проинформировали об усилиях американской стороны, нацеленных на обеспечение безопасности Израиля в случае повторной атаки.

СМИ: отряды шиитов выпустили шесть ракет по американской базе в Сирии

Военная база США Айн аль-Асад, расположенная на западе Ирака, подверглась обстрелу в понедельник, 5 августа. По данным СМИ, по ней выпустили две ракеты «Катюша», их запустили с грузовика. В результате удара пострадали несколько американских военнослужащих.