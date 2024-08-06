Верховный суд отказался отложить вынесение приговора Трампу

Верховный суд США отказался удовлетворить иск генерального прокурора штата Миссури Эндрю Бейли, который просил отложить вынесение приговора против бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

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Бейли утверждал, что наложенный судом на Трампа запрет разглашать информацию о ходе рассмотрения дела о фальсификации деловых документов нарушает свободу слова и противоречит конституции, и просил отсрочить вынесение приговора по делу в Нью-Йорке, чтобы избежать влияния судебного процесса на предвыборную кампанию.

В США возобновят рассмотрение уголовного дела против Трампа

Верховный суд, рассмотрев иск генпрокурора Миссури, отклонил ходатайство о разрешении подать исковое заявление и ходатайство о предварительном судебном разбирательстве или отсрочке.

Иск, поданный республиканцем Бейли, является необычным для американского права. Как правило, штат может оспорить действия другого штата в Верховном суде лишь по техническим вопросам, к примеру, о разграничении и использовании пограничных водных ресурсов.

До этого суд в Вашингтоне возобновил уголовное дело против Трампа.

Ранее сообщалось, что через реформу Верховного суда Байден планирует лишить судебного иммунитета экс-президентов США.