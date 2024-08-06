В Словакии возбудили дело против мужчины, целившегося в министра

Правоохранительные органы Словакии завели дело в отношении мужчины, который целился из макета пистолета в министра внутренних дел, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Markiza.

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2 августа на ярмарке в городе Стропков охрана министра Матуша Шутай-Эштока обезвредила мужчину, который целился из оружия, оказавшегося муляжом. Это произошло в помещении, в котором находился глава МВД. Юношу после допроса отпустили, однако расследование продолжается.

На премьер-министра Словакии совершено покушение

Задержанный ранее был судим. В 2020 году, когда ему было 15 лет, несовершеннолетний совершил убийство. Ему назначили два года лишения свободы и психиатрическое лечение.

Ранее Шутай-Эшток заявил, что после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо в республике зарегистрировано более 150 случаев оправдания этого преступления и угроз в адрес политиков.