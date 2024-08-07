Суд отложил вынесение решения по иммунитету Трампа

Суд Манхэттена в Нью-Йорке отложил вынесение решения по иммунитету кандидата в президенты США Дональда Трампа до 16 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

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Из него следует, что решение по ходатайству будет вынесено вне календарного плана 16 сентября 2024 года, «если будет все еще необходимо».

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Новое постановление предполагает, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном статусе. Однако часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не попасть.

При этом появление Трампа в суде, назначенное на 18 сентября, остается в силе. В этот день суд должен вынести окончательный приговор экс-президенту.

1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Таким образом, суд отменяет вынесенное ранее решение апелляционного суда, который постановил, что у Трампа нет иммунитета от уголовного преследования в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.

Ранее Трамп анонсировал большое интервью Маску.