Трамп назвал Си Цзиньпина могущественным человеком

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он будет выстраивать сотрудничество с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал в разговоре со стримером Эдином Россом во время трансляции на площадке Kick. Помимо этого Трамп также добавил, что Си Цзиньпин является «могущественным человеком».

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«Это могущественный человек, я очень хорошо знаю его. <...> У меня будут хорошие отношения с ним. <…> Он любит свою страну, он очень сильный, очень могущественный и очень интересный», — рассказал Трамп.



Ранее Трамп заявил, что Иран собирается атаковать Израиль «сегодня ночью».