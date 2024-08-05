Зурабишвили заявила о недоумении из-за действий США в отношении Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на пресс-конференции, что ожидала жесткой реакции со стороны США на действия властей республики. Вместе с тем, уточнила она, прекращение финансирования армии вызывает у нее недоумение, пишет РИА «Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах.

Грузия получила ответ от США за скандальный закон об иноагентах

«Строгое реагирование США было ожидаемым. Я сожалею, как президент Грузии. Я не понимаю лишь две вещи, все остальное надо принять и исправить. Не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и не понимаю ограничение финансирование лаборатории Лугара, если это действительно так», — подчеркнула Зурабишвили.



Ранее сообщалось, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно $10 млн от США, и часть из замороженных $95 млн были предназначены именно на финансирование учреждения.