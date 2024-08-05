Трамп назвал Си Цзиньпина могущественным человеком

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина могущественным человеком.

"Это могущественный человек, я очень хорошо знаю его", - сказал Трамп в интервью стримеру Эдину Россу на стриминговой площадке Kick.



Трамп добавил, что не собирается стремиться к конфликту с Пекином в случае возвращения в Белый дом, но будет исходить из интересов США, выстраивая американо-китайские отношения.

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"У меня будут хорошие отношения с ним. <…> Он любит свою страну, он очень сильный, очень могущественный и очень интересный", - отметил республиканец.



Ранее Трамп заявил, что после покушения получил письма от большинства мировых лидеров, включая Си Цзиньпина.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все чаще звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента США Камалу Харрис.