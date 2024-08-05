Трамп заявил, что Израиль будет атакован со стороны Ирана сегодня ночью

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, в интервью известному блогеру Адину Россу рассказал о внутренней и международной повестке. Интервью опубликовано в Youtube-канале Adin Live. На сервисе Youtube на него подписаны 4,43 млн пользователей.

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«Я слышал, Израиль сегодня вечером будет атакован Ираном», — предположил Трамп в ходе беседы с блогером.



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Напомним, что, по мнению экспертов, в последние недели отношения между Израилем и Ираном значительно ухудшились на фоне убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.