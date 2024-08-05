В Bloomberg извинились за поспешную публикацию новости об обмене заключенными

Главный редактор международного информационного агентства Bloomberg Джон Миклетвейт принес извинения за преждевременную публикацию новости об обмене заключенными между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Отмечается, что Миклетвейт прислал в CNN письмо, в котором признал ошибку Bloomberg в сложившейся ситуации. По его словам, преждевременная публикация новости о сделке могла «подвергнуть опасности» обмен заключенными.

«Хотя наша публикация, к счастью, не повлияла (на обмен — прим. ред.), это было явное нарушение редакционных стандартов», — указал он в письме.



Миклетвейт также добавил, что в агентстве провели внутреннее расследование ситуации, по итогам которого были найдены ответственные. Они были привлечены к дисциплинарным санкциям. Помимо этого, Миклетвейт отправил письмо каждому из участвовавших в обмене заключенных, чтобы также принести свои извинения.

Ранее в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США.