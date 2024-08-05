Байден уличил Нетаньяху во лжи о заложниках

Президент США Джо Байден уличил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху во лжи о сделке по освобождению заложников. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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Он рассказал, что последние два разговора между политиками были трудными и напряженными. Как утверждает собеседник издания, во время одной из бесед Байден потребовал от Нетаньяху перестать его обманывать.

По словам чиновника, израильский премьер стремится к затягиванию боевых действий вместо того, чтобы предпринять шаги по заключению соглашения о заложниках.

«Это затрудняет для нас дальнейшую поддержку Израиля», — признался он.



Ранее стало известно, что Байден провел с Нетаньяху «жесткий» телефонный разговор в связи с атакой на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Глава США пообещал Нетаньяху помочь Израилю отразить ответный удар Ирана, добавив, что после этого израильская сторона не должна двигаться к дальнейшей эскалации конфликта. Вместо этого Байден ожидает, что премьер Израиля «немедленно» начнет работать над достижением соглашения об освобождении заложников.