Трамп пообещал сразу после победы организовать переговоры Путина и Зеленского

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью стримеру Эдину Россу на стриминговой площадке Kick заявил, что если победит на выборах в ноябре, то сразу же лично обратится к лидерам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому и призовет их к началу переговоров.

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«Если я одержу победу на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским — я очень хорошо знаю их обоих — и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры о мире — «Газета.Ru»)», — сказал политик.



14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом.

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

31 июля Зеленский заявил, что если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов.