Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, а также капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Белый дом «предал Украину». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его интервью украинскому изданию Politeka.

По мнению Табаха, США начали боевые действия на Украине, чтобы добиться собственных политических целей. При этом бывший капитан считает, что в итоге Вашингтон «предал и продал» Украину. Он также добавил, что сейчас для ВСУ сложилась тяжелая ситуация, так как украинская сторона несет тяжелые потери.

«Украину предали, в первую очередь, власти Соединенных Штатов Америки. Украину продали, Украину предали, и используют ее для своих политических целей, которые они поставили — кризиса с Путиным. <…> Все эти коалиции собрались — ни снарядов, ни авиации, ни бронетехники <…>. Это предательство чистой воды и принесение Украины в жертву ради политических амбиций», — считает Табах.



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